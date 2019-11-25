حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين



ونوهت الإدارة العامة للمرور عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذا يُرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.



كما أشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وأضافت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، 4 حوادث مرورية، نتج عنها إصابة واحدة خطيرة فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.