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دولي

ترامب يُسمّي وزير البحرية الأمريكي الجديد

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اسم وزير البحرية الأمريكية الجديد، بعد إعلان وزير الدفاع مارك إسبر، إقالة ريتشارد سبنسر، الوزير السابق.

وكتب ترامب على (تويتر): "لم أكن مسروراً بالطريقة التي عالجت بها البحرية محاكمة إدوارد غالاغر، لقد عومل بطريقة سيئة للغاية، ولكن رغم ذلك، تمت تبرئته تماماً من جميع التهم، ثم استعاد رتبته، وسيتقاعد الآن مع الحصول على جميع الامتيازات التي يستحقها، لقد كانت هناك تجاوزات كبيرة من الإدارة السابقة، ولم تعالج إجراءات التقاعد بما يرضيني".

وأضاف ترامب، "لذلك، تم إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قبل وزير الدفاع مارك، أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه".

وتابع: "سيتم ترشيح سفيرنا في النرويج الأدميرال كين بريثويت؛ ليكون وزيراً جديداً للبحرية، رجل صاحب إنجازات عظيمة ولديه الكثير من النجاح، أنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، قالت: إن وزير الدفاع مارك إسبر، طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية، متهم بجرائم حرب.

وقال إسبر في بيان: "إنني منزعج للغاية من هذا السلوك، الذي أبداه ضابط كبير بوزارة الدفاع، للأسف فإن النتيجة هي أن الوزير سبنسر لن يحظى بثقتي بعد الآن للاستمرار في موقعه، أتمنى لريتشارد كل خير"، وفقاً لـ (رويترز).

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