جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 1948.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين سالم ملايشة، وحسن ملايشة، بالقرب من البوابة العسكرية المقام عليها جدار الفصل العنصري، المحاذية لبلدة قفين جنوب جنين.