الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بالبلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب العشرات من المواطنين، وتلاميذ المدارس، اليوم الاثنين، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم قرب ما يسمى حاجز (أبو الريش) المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين، وتلاميذ مدارس الهاجرية وذو النورين وروضة بيت المقدس، وغيرها، ما أدى إلى وقوع الإصابات.