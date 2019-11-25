شاهد: وقائي أريحا يضبط ثلاثة أطنان من المارجوانا بقيمة 15 مليون شيكل





رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوقائي في أريحا، الليلة الماضية، ثلاثة أطنان من المارجوانا المخدرة، تُقدر بقيمة 15 مليون شيكل.وأفادت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الكمية، جرى ضبطها في فيلا سكنية بناء على معلومات استخبارية، مشيرة إلى أن الجهاز ضبط كذلك ماكينات تغليف وتعبئة خاصة بالمخدرات.