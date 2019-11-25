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وزير إسرائيلي: الإسرائيليون يستطيعون زيارة الخليج العام المقبل

وزير إسرائيلي: الإسرائيليون يستطيعون زيارة الخليج العام المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير الإسرائيلي السابق، أيوب قرا: إن جميع الإسرائيليين، سيستطيعون خلال العام المقبل، إقامة مصالح سياسية واقتصادية وزيارات مع وإلى دول الخليج.

وأضاف قرا، وفق تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، أن زيارته الأخيرة للإمارات، كانت تاريخية وعظيمة، مؤكداً أن العلاقات العلنية ستخرج بعد طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).

وأوضح، أنه بدأ علاقات مع قادة ومسؤولين في البحرين، مشيراً إلى أن الظروف التي أحاطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو "أجلت مسألة التطبيع العلني".

وحول فكرة مد أنبوب غاز من إسرائيل إلى السعودية، أكد قرا أن المملكة قادرة على تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع، وأن الطرح بهذا الصدد جاء من دولة خليجية.

وأضاف أنه يعمل مع شركة عربية خليجية؛ لترتيب زيارات مستقبلية لإسرائيل من السعودية والإمارات، وبعد فترة، سيتمكن المسلمون حاملو الجوازات الإسرائيلية من الدخول إلى مكة للحج بجوازات سفرهم.

لكن قرا لم يجب على سؤال وجهه له المذيع بخصوص لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي، الأمير محمد سلمان، ورد قائلاً: إنه لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا لحساسية الموضوع.

وختم الوزير الليكودي السابق، بقوله: إن أميراً إماراتياً زار إسرائيل، وعالج زوجته في أحد مستشفياتها، مؤكداً أنه زار قطر في وقت سابق، والتقى كبار قادتها ومسؤوليها.

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