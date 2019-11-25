الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً من بلدة كوبر شمال رام الله، وفتشت عدداً من المنازل في بلدة دير نظام.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أصيل البرغوثي (28 عاماً)، عقب دهم منزله، وتفتيشه، كما داهمت منزل المواطن فرج إبراهيم زيبار، وفتشته.



وحسب المصادر، فقد اندلعت مواجهات عقب انسحاب تلك القوات من البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية دير نظام شمال رام الله، وفتشت عدداً من المنازل، واستجوبت ساكنيها.