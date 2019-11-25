الأحمد: حنا ناصر يَتوجه لغزة خلال ساعات وحماس ستُسلّم آخر الردود



وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك حركة دائمة في موضوع الانتخابات، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن يتوجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر إلى غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس، أنها ستلسم ردّها خطياً على رسالة الرئيس أبو مازن، لدعوتها المشاركة في الانتخابات، حتى يعلن بعد ذلك، استكمال الردود من قبل الفصائل.





وأضاف الأحمد: أن آخر الردود، ستكون من حركة حماس، وبذلك من المتوقع خلال ساعات، أن يتوجه ناصر إلى قطاع غزة، ليصدر بعد ذلك الرئيس أبو مازن، وبعد استلام كافة الردود الخطية من الفصائل، مرسوماً رئاسياً يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لطي صفحة الانقسام.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأساس، وهو بند ثابت خلال الاجتماعات الفلسطينية، على مختلف مستوياتها على صعيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو الفصائل الفلسطينية، وقياداتها.