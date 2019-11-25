شؤون فلسطينية

إسرائيل تُشدد القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين لأراضيهم بمناطق التماس

إسرائيل تُشدد القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين لأراضيهم بمناطق التماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الإدارة المدنية أصدرت إجراءات تشدد فيها القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين للأراضي الزراعية، التي يملكونها في منطقة التماس، المنطقة الواقعة بين السياج الفاصل، والخط الأخضر. 

وأضافت الصحيفة: "حتى الآن، مُنح الفلسطينيون تصاريح دخول زراعية للحفاظ على الصلة بالأرض؛ ولكن تم الآن تقليص الغرض من هذه التصاريح، وتحديد عدد المرات التي يسمح لهم بدخول أراضيهم وفقاً لها".

وتابعت: "تم في المبادئ التوجيهية لعام 2019، تحديد عدد مرات دخول مُلاك الأراضي إلى أراضيهم، حسب نوع المحاصيل فيها: يمكن لمزارعي الزيتون أو البصل دخول أراضيهم 40 مرة في السنة، أما مزارعي التين فيمكنهم دخولها 50 مرة، بينما يسمح لمزارعي الطماطم والفراولة بالدخول 220 مرة سنوياً إلى الأراضي الزراعية". 

وأكملت: "كما ينص الإجراء على أن حجم الأرض، سيُؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تحديد عدد مرات الدخول، حيث تغطي منطقة التماس مساحة 140،000 دونم، معظمها من الأراضي الزراعية التي لا يمكن للمالكين الفلسطينيين الوصول إليها باستمرار، وعندما تم بناء الجدار في عام 2002، وعدت إسرائيل بالسماح لملاكي الأراضي بالوصول إليها، ولهذا الغرض تم بناء بوابات تفتح في ساعات محدودة، ولدخول الأرض، يحتاج الملاك إلى تصاريح دخول؛ وإذا كانوا يريدون جلب عمال للعمل في الأرض، فيجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح مقيد بأيام العمل المطلوبة".

واستطردت: "يتم تعريف الغرض الجديد من التصريح الآن على النحو التالي: "السماح بالعمل في الأراضي الزراعية، وفقًا للحاجة الزراعية المستمدة من حجم الأرض ونوع المحاصيل، مع الحفاظ على الصلة بهذه الأراضي". 

وتشير الصحيفة، إلى أنه إذا نفدت الحصة المخصصة لمالك الأرض، فسيتعين عليه تقديم طلب مرة أخرى، وأنه سيتم فحص طلبه، وفقًا لقدرته على الإثبات أنه لم ينته من عمله الزراعي خلال الإطار الزمني المحدد له- مما يضيف مصاعب بيروقراطية أمام ملاك الأراضي في منطقة التماس.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة (هآرتس) أنه في عام 2018، ارتفع معدل رفض طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح زراعية في منطقة التماس إلى 72٪، مقارنة بـ 24٪ في عام 2014، وفقًا لما ظهر في البيانات التي قدمتها الإدارة المدنية إلى مركز الدفاع عن الفرد، بموجب قانون حرية المعلومات.

وقالت: "يجب على الفلسطيني، الذي يريد الوصول إلى أرضه في منطقة التماس، التقدم بطلب للحصول على تصريح، إلى جانب التصريح الزراعي، هناك العديد من التصاريح الأخرى، مثل تصريح "الاحتياجات الشخصية"، وإذا تم رفض التصريح لأسباب أمنية، يمكن استئناف القرار. 

أخبار ذات صلة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بالبلدة القديمة

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بالبلدة القديمة

شاهد: وقائي أريحا يضبط ثلاثة أطنان من المارجوانا بقيمة 15 مليون شيكل

شاهد: وقائي أريحا يضبط ثلاثة أطنان من المارجوانا بقيمة 15 مليون شيكل

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

الأحمد: حنا ناصر يَتوجه لغزة خلال ساعات وحماس ستُسلّم آخر الردود

الأحمد: حنا ناصر يَتوجه لغزة خلال ساعات وحماس ستُسلّم آخر الردود

خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول &#34;تسهيلات بغزة&#34;

خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول "تسهيلات بغزة"

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

مئات المواطنين محرومون من الرقم الوطني وجوازات السفر.. والداخلية تُوضّح

مئات المواطنين محرومون من الرقم الوطني وجوازات السفر.. والداخلية تُوضّح

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بالبلدة القديمة

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بالبلدة القديمة

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً بالضفة الغربية

الرئيس التونسي يدعو لوضع حد لمحاولات إبادة الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي يدعو لوضع حد لمحاولات إبادة الشعب الفلسطيني

الاقتصاد بغزة تُوضّح حقيقة التسهيلات الإسرائيلية للقطاع

الاقتصاد بغزة تُوضّح حقيقة التسهيلات الإسرائيلية للقطاع

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ&#34;صفر مشاكل&#34; مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن