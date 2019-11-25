شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

خاص دنيا الوطننظم أصحاب المنازل المتظررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في مدينة غزة.وطالب المتضررون، وكالة (أونروا) بتعويضاتهم، لإعادة بناء منازلهم التي ما زالت متضررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014 والتي مر عليها خمسة أعوام.وأكد المتضررون لـ"دنيا الوطن"، أن الخطوات ستستمر حتى تسوية أوضاعهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات حتى يتم إعطاؤهم حقوقهم، لإعادة بناء منازلهم.التفاصيل في الفيديو التالي..