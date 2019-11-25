يحيى السعود: مجلس النواب الأردني قد يُعيد النظر باتفاقية وادي عربة

خاص دنيا الوطن

أكد عضو مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، أن العلاقة ما بين بلاده وإسرائيل، في أسوأ مراحلها؛ نتيجة الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال السعود لـ"دنيا الوطن": إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي شبه اليومية، بحق الشعب الفلسطيني، تستفز العاهل الأردني، والشعب الأردني، وعندما تحدث الملك عبد الله، أن العلاقة مع إسرائيل في أسوأ حالاتها، فإن الحكومة الإسرائيلية، تتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن تدهور تلك العلاقات، مُطالبًا الدول العربية والإسلامية بمساندة المملكة الأردنية، وعدم ترك قيادتها وحيدة.

وأوضح، أن أعضاء من مجلس النواب الأردني، تقدموا بطلب إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، وأحالوا هذه القضية إلى المجلس، مُتوقعًا بأن يرد مجلس النواب بقوة لصالح هؤلاء النواب، وتتم إعادة النظر في الاتفاقية؛ احتجاجًا على ما تقوم به سلطات الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار السعود، إلى أن مجلس النواب الأردني، جاد في تعامله مع قضية اتفاقية وادي عربة، وأيضًا في ملف اتفاقية الغاز مع إسرائيل.