مئات المواطنين محرومون من الرقم الوطني وجوازات السفر.. والداخلية تُوضّح

خاص دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، يوسف حرب، أن حرمان مئات المواطنين في قطاع غزة من جوازات السفر، يأتي نظراً لعدم امتلاكهم لرقم وطني خاص بهم، مشيراً إلى أن ذلك يتعلق بلم الشمل للعائلات الفلسطينية، بالضفة الغربية وقطاع غزة.





وقال حرب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن هناك مجموعة كبيرة من العائلات، التي دخلت الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وما زالت حتى اللحظة بدون رقم وطني أو هوية فلسطينية، لافتاً إلى أن ذلك لا يؤهلهم للدخول أو الخروج من قطاع غزة.



وبين حرب، أن موضوع لم الشمل غير معمول به الآن، فهو متوقف منذ العام 2000، منوهاً إلى أنه في عام 2009 تم إعطاء مواطنين أرقاماً وطنية وجمع شمل، وبعدها تم إيقاف هذا الموضوع، كجزء من العقوبات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.



وقال حرب: "لا يوجد حلول لهذه الفئة، ففي حال دخول أو خروج هذه الفئة، عبر أي معبر من المعابر، يتم ترحيلهم، وبالتالي موضوع لم الشمل مرتبط باتفاقية أوسلو، وإسرائيل لا تعمل بهذه الاتفاقية".



وأشار حرب إلى أن هناك 5000 لَمّ شمل بشكل سنوي، ولكن تم تعطيل هذا النظام منذ عام 2000 وحتى الآن، معتبراً أن هذا الموضوع إنساني ووطني، كونه حق للفلسطينيين.