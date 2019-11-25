هيئة الشؤون المدنية تُوضح حقيقة صدور تصاريح جديدة للعمل بالداخل

خاص دنيا الوطن

أكدت هيئة الشؤون المدنية، أنه لا يوجد أي جديد بخصوص تصاريح العمال، الذي سيعملون في إسرائيل.

وقال الناطق باسم الشؤون المدنية، وليد وهدان لـ"دنيا الوطن": إنه لا معلومات لديهم بخصوص التصاريح، كما لم يتم إبلاغ الهيئة بذلك.

وأوضح وهدان، أن محاربة وملاحقة سماسرة التصاريح مُستمرة إلى اليوم، ولم تنتهِ؛ بناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بيوم أو يومين.

وأشار إلى أن جهود وتحركات الهيئة في ذلك مستمرة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.