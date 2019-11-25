عاجل

  • الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم أسير محرر

  • جنين: الاحتلال يعتقل شابين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي عام 48

دولي

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب
غدعون ساعر وبنيامين نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو حزب (الليكود) في إسرائيل، جدعون ساعَر، بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ساعر، أكد في تغريدة على (تويتر)، ضرورة إجرائها قبل حل (كنيست) وفي غضون الأسابيع الثلاثة التي تتاح من خلالها الفرصة لأحد النواب لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد فشل رئيسي الحزبين الكبيرين نتنياهو وبيني غانتس في تحقيق ذلك.

وقال مقربون من نتنياهو: إنه اتفق مع رئيس مركز الحزب، حاييم كاتس على إجراء الانتخابات لرئاسة الحزب، بعد حل (كنيست).

وكان ساعر توجه إلى رئيس مركز الحزب، بطلب عقد مؤتمر لمركز الحزب، لاتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب، قبل انقضاء مهلة 21 يوماً التي منحت لنواب (كنيست) لتشكيل حكومة.  

ورأى ساعر، أنه يمكن تشكيل حكومة ضمن (كنيست) الحالية وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في الدولة منذ عام تقريبًا، في تحدٍ سافر لرئيس حزبه نتنياهو، كما وصفت (مكان).

وأكد ساعر أن هذه الخطوة ستمنع تدهور إسرائيل إلى انتخابات "نحن في غنى عنها، ويتحفظ منها نتنياهو نفسه".

في السياق، أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم)، أن النائب في  (اللكيود)، نير بركات، اقترح إجراء انتخابات داخل الحزب على منصب قائم بأعمال رئيسه فقط. 

وذكرت الصحيفة، أن بركات يهدف إلى تفادي حدوث انقلاب داخل (الليكود) من جهة، ومن جهة أخرى، الاستعداد ليوم ما بعد نتنياهو.

وأفيد، أن وزير الجيش نفتالي بينت، بدأ محادثات مع رؤساء الأحزاب حول إجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء فقط، ودون حل (كنيست).

أخبار ذات صلة

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

زعيم حزب شاس: نتنياهو &#34;رسول شعب إسرائيل&#34;

زعيم حزب شاس: نتنياهو "رسول شعب إسرائيل"

مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

القضاء البريطاني يتهم إيرلنديا في قضية (شاحنة الجثث)

القضاء البريطاني يتهم إيرلنديا في قضية (شاحنة الجثث)

بحملة قيمتها 30 مليون.. بلومبرغ يترشح للرئاسة الأميركية

بحملة قيمتها 30 مليون.. بلومبرغ يترشح للرئاسة الأميركية

هل سيقسط حزب الليكود زعيمه المتهم؟

هل سيقسط حزب الليكود زعيمه المتهم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل شاباً من كوبر ويفتش منازل في دير نظام

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

شاهد: أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 ينظمون وقفة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً بالضفة الغربية

الرئيس التونسي يدعو لوضع حد لمحاولات إبادة الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي يدعو لوضع حد لمحاولات إبادة الشعب الفلسطيني

الاقتصاد بغزة تُوضّح حقيقة التسهيلات الإسرائيلية للقطاع

الاقتصاد بغزة تُوضّح حقيقة التسهيلات الإسرائيلية للقطاع

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية

الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات منسوبة له حول الانتخابات

الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات منسوبة له حول الانتخابات

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

منوعات

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: &#34;احتشمي&#34;

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: "احتشمي"

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

عربي

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ&#34;صفر مشاكل&#34; مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن