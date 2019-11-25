نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب



في السياق، أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم)، أن النائب في (اللكيود)، نير بركات، اقترح إجراء انتخابات داخل الحزب على منصب قائم بأعمال رئيسه فقط.





وذكرت الصحيفة، أن بركات يهدف إلى تفادي حدوث انقلاب داخل (الليكود) من جهة، ومن جهة أخرى، الاستعداد ليوم ما بعد نتنياهو.



وأفيد، أن وزير الجيش نفتالي بينت، بدأ محادثات مع رؤساء الأحزاب حول إجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء فقط، ودون حل (كنيست).

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو حزب (الليكود) في إسرائيل، جدعون ساعَر، بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ساعر، أكد في تغريدة على (تويتر)، ضرورة إجرائها قبل حل (كنيست) وفي غضون الأسابيع الثلاثة التي تتاح من خلالها الفرصة لأحد النواب لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد فشل رئيسي الحزبين الكبيرين نتنياهو وبيني غانتس في تحقيق ذلك.وقال مقربون من نتنياهو: إنه اتفق مع رئيس مركز الحزب، حاييم كاتس على إجراء الانتخابات لرئاسة الحزب، بعد حل (كنيست).وكان ساعر توجه إلى رئيس مركز الحزب، بطلب عقد مؤتمر لمركز الحزب، لاتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب، قبل انقضاء مهلة 21 يوماً التي منحت لنواب (كنيست) لتشكيل حكومة.ورأى ساعر، أنه يمكن تشكيل حكومة ضمن (كنيست) الحالية وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في الدولة منذ عام تقريبًا، في تحدٍ سافر لرئيس حزبه نتنياهو، كما وصفت (مكان).وأكد ساعر أن هذه الخطوة ستمنع تدهور إسرائيل إلى انتخابات "نحن في غنى عنها، ويتحفظ منها نتنياهو نفسه".