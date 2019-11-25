شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: أجواء صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/11/26: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/11/27: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2019/11/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-13 25-12 19-11 بيت لحم 21-13 25-12 19-11
رام الله والبيرة 20-12 24-11 18-10 طولكرم 26-16 29-15 24-14
نابلس 23-14 27-13 21-12 قلقيلية 26-16 29-15 24-14
جنين 25-15 28-14 24-13 سلفيت 21-13 25-12 19-11
طوباس 25-15 28-14 24-13 روابي 22-13 26-12 20-13
الخليل 20-12 24-11 18-10 غزه 25-17 28-16 23-15
أريحا 29-18 30-18 27-16 خانيونس 25-17 28-16 23-15
الأغوار الشمالية 27-16 28-16 25-14 رفح 26-16 29-15 24-14

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