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نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، مشيرةً إلى أنه تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.

وحسب القناة، فقد تقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوماً التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو "لم يستبعد"، خلال اجتماعه مساء اليوم مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.

وتوجه عضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر، صباح اليوم، إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.

ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".

ومن المقرر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه، خلال الأيام المقبلة.

ورجّحت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".

وبحسب "كان"، فإن مندلبليت ستجنب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعدا، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست، خلال فترة الـ21 يوما التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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