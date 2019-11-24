شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

أثارت معلمة رياض أطفال ضحة في إسرائيل بعد إهانتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفضها وجود صورته بفصلها إثر توجيه اتهامات بالفساد له.





وحسب القناة الإسرائيلية الـ 13، قالت المعلمة: "هذه المرة الفيديو هو من أجلك ياسيد نتنياهو كوني معلمة تربية، لكن الشخص المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة لا يمكن أن يشكل قدوة جيدة للأطفال، وبالتالي عندي في الروضة لا يمكن من الآن فصاعدا أن تكون صورتك معلقة عندي على الحائط في الروضة".





وأضافت المعلمة: "اذهب إلى المحكمة ونظف نفسك من التهم الموجة ضدك وإذا برأتك المحكمة أهلا وسهلا ثانية، ولكن حتي ذلك الحين هذه الصورة يجب أن تنزل عن حائطنا".



وفي السياق، أقدم وزير التعليم، رافي بيريتس، على استدعاء المعلمة للتوضيح، وقال: إنه يجب معاملة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطريقة محترمة، حتى لو كان هناك خلاف، فلن نقبل مثل هذا السلوك في أي مؤسسة تعليمية، وفق قوله.















رام الله - دنيا الوطن