الاقتصاد بغزة توضح حقيقية التسهيلات الإسرائيلية للقطاع

نفى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، رشدي وادي، التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن منح تسهيلات لقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.





وقال وادي، وفق قناة (الغد): إن الوزارة لم تشعر بأي تحسينات أو تسهيلات إسرائيلية لقطاع غزة، متابعاً: "طلبنا عبر الوسيط الأممي نائب نيكولاي ملادينوف مجموعة من الإجراءات منها تسهيل دخول وخروج التجار عبر حاجز بيت حانون، وعملية الاستيراد والتصدير، والبضائع التي يدرجها الاحتلال على قائمة الاستخدام المزدوج، ولم نأخذ أي اجابة حتى اللحظة".



وأوضح وادي، أن هناك مجموعة من المصانع توجهت للعمل في الضفة الغربية للحصول على المواد الخام.





يذكر أن قطاع غزة يعاني منذ أربعة عشر عاماً حصاراً إسرائيلياً خانقاً، أدى إلى تدهور اقتصادي هو الأعلى منذ عقود في القطاع، وضعف في القدرة الشرائية لدى المواطنين.





رام الله - دنيا الوطن