شؤون فلسطينية

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية

اشتية: الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علماً وروحاً ووطنية عالية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه: "في الوقت الذي تشع بعض المدن على الجامعات، إلا أن الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علما، وروحا وطنية عالية، وخدمات، فهي مفخرة للشعب الفلسطيني يشار إليها بالبنان، ونموذج يحتذى به".

جاء ذلك خلال زيارته للجامعة العربية الأمريكية للقاء الحركة الطلابية، وفعاليات محافظة جنين، حيث كان في استقباله، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور سالم أبو خيزران، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب،  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبومويس، ووزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري، وقائد منطقة جنين عميد ركن محمد أبو هيفاء، ومدير الأمن الوقائي في جنين العميد مهند أبو علي، وعضو مجلس إدارة الجامعة رائد دلبح، وعضو مجلس أمناء الجامعة جمال حويل، ، ومفتي عام قوى الأمن الفلسطيني الشيخ محمد صلاح، ورجل الأعمال غالب الحافي، ونواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعدد من مجلس عمداء الجامعة، ومجلس الطلبة، وحركة الشبيبة الطلابية، وعدد من طلبة الداخل، وقادة الأجهزة الأمنية.

من جهته، رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، باسم مجلس أمناء الجامعة ومجلس الإدارة وأسرة الجامعة، وقال، "جنين في حلة جديدة لزيارة دولته المحافظة"، مثمنا هذا الاهتمام بالمحافظات الفلسطينية، للإطلاع على أوضاعها، والإستماع إلى هموم أبناء شعبنا والنظر إلى احتياجاتهم.

بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور اشتيه خلال لقائه بأسرة الجامعة، وفعاليات محافظة جنين، إن الجامعة العربية الأمريكية تشع على المجتمع علما وروحا وطنية عالية وخدمات، فهي مفخرة للشعب الفلسطيني، ونموذج يحتذى به"، موجها التحية إلى القائمين عليها، الذين استثمروا أموالهم لبناء صرح علمي يشار إليها بالبنان، موجها التحية إلى مجلس الطلبة. 

وأوضح أن مطالب الجامعات يجب أن تكون منسجمة مع رؤية الحكومة التطويرية في المستقبل، مشيرا إلى أن زيارته لمحافظة جنين من أجل الإطلاع على أوضاعها بشكل عام، والعملية التعليمية بشكل خاص، مبينا أنه عند الإطلاع على مخرجات العملية التعليمية علينا معرفة مدى استيعاب مدخلات سوق العمل، موضحا أهمية التعليم المهني والتطبيقي، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إنشاء جامعة مختصة في التعليم المهني يعيد صياغة المخرجات التعليمية، مؤكدا على أهمية التعليم النوعي وعدم النظر إلى عدد الخريجين، مشيرا إلى أن مطالب الجامعة سيتم النظر إليها بعين الإعتبار ضمن إطار رؤية الحكومة الوطنية وللنظر إلى المخرجات التعليمية ومدى احتياجات السوق.

وفي لقاء آخر بين رئيس الوزراء وطلبة الجامعة، رحب رئيس مجلس اتحاد الطلبة علي كميل بإسم طلبة الجامعة العربية الامريكية، وقدم عددا من مطالب الطلبة واحتياجاتهم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور اشتيه للطلبة، "عليكم أن تفخروا بوجودكم في الجامعة العربية الأمريكية، المؤسسة الأكبر عمليا على مستوى محافظة جنين، وما يميزها وجود طلبة من الداخل الذين بنوا جسور التواصل مع إخوانهم في الضفة، في الوقت الذي يبني فيه الإحتلال جدرانا وحواجز لقطع هذا التواصل".

وأضاف: "أمام الحكومة مجموعة من المفاصل، منها شكل الحكومة الإسرائيلية القادمة التي لا نعرف كيف هو، ومواجهة ما تسمى صفقة القرن الذي تحدث عنها الراعي الأمريكي والذي دمر كل أساس لأي حل في المستقبل، والإنتخابات وإنهاء الإنقسام".

وقال: "حتى اللحظة لا نعرف ما هو محتوى صفقة القرن، وتم توجيه السؤال لنا لماذا نرفضها ولا نعرف محتواها، لنجيب، لأنه لا يوجد في جعبة هذه الصفقة، القدس، واللاجئين، والدولة، وإزالة المستوطنات، وهذا مرفوض من قبلنا"، مؤكدا على الرفض الفلسطيني لصفقة القرن بكل تفاصيلها.

وختم الدكتور اشتيه حديثه مع الطلبة بتقديم النصح لهم بالتوجه إلى الإبداع والريادة والتفاعل مع المجتمع، وعدم الإكتفاء بالبحث عن الوظائف".

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