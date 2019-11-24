دولي

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "حكومته ستعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لتحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على إسرائيل".

جاء ذلك، خلال جولة لنتنياهو على الحدود الشمالية، استمع خلالها لإيجازات أمنية قدمها قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء أمير برعام وقائد فرقة هابشان العميد عميت فيشر، حيث شارك في الجولة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بنيت ونائب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع اللواء إيال زمير.

وأضاف نتنياهو: "العدوان الإيراني في منطقتنا وضدنا مستمر، نتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل منع إيران من التموضع في المنطقة وهذا يشمل العمليات المطلوبة لإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى سوريا". 

وأكمل نتنياهو: "إن التزامنا واستعدادنا لمكافحة العدوان الإيرانية مطلقان ونعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها، لا أستطيع أن أفصح عن المزيد من التفاصيل ولكن هذه الجهود مستمرة دون هوادة".

واستطرد: "انتبهوا أيضا إلى ما قاله الجنرال ميكينزي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الذي قال إن إيران تخطط لشن هجمات أخرى، أستطيع أن أؤكد ذلك وأستطيع أن أؤكد لكم أننا نستمر في مخططاتنا لإحباط هذا العدوان بوسائل مختلفة".


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