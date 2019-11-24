الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات منسوبة له حول الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

نفى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، نفيا قاطعا أن يكون قد أدلى بأي تصريحات حول الانتخابات الفلسطينية ومرشح حركة "فتح" للانتخابات.



وقال عبد الرحيم إن هذا اختلاق وتزوير وكذب وافتراء لا أساس له من الصحة، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة عند نقل التصريحات وتداول المعلومات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).