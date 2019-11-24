الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي مئات المركبات على حاجز متنقل أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس قرب قرية قلنديا.



وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال يحتجزون مئات المركبات العائدة من رام الله إلى قرى شمال غرب القدس وبالعكس، ويقومون بتفتيش دقيق للمركبات ويستفزون المواطنين بشكل كبير، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار الشهود إلى أن طوابير السيارات وصلت عدة كيلو مترات بسبب الحاجز الذي يغلق الطريق ولا يسمح إلا لعدد قليل جدا من المركبات بالعبور بعد تفتيشها بشكل دقيق.