عربي

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب طلائع الحريات والمترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية علي بن فليس أنه يعتزم السعي إلى تحقيق سياسة "صفر مشاكل" مع دول الجوار في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن لسوريا مكان محفوظ ومصون في الوطن العربي.

وقال بن فليس، ردا على سؤال حوال العلاقات مع المغرب: "إن منحني الشعب الجزائري ثقته سأسعى لتحقيق سياسة صفر مشاكل مع الجوار، فالخلافات بين الدول الجارة من بين كل الخلافات الأخرى تستدعي التركيز عليها و السعي الحثيث لإيجاد حل لها"، بحسب ما جاء وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضاف بن فليس: "لا يعقل أن الاتصالات واللقاءات على أعلى مستوى في الجزائر والمغرب قد انقطعت تماما منذ قرابة الخمسة عشر سنة، وعليه فإن المشاكل القائمة بين الدولتين مهما كانت صعوبتها ومهما كان تعقيدها تتطلب التواصل والتحاور بشأنها من أجل الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين".

وحول نظرته للملف السوري، قال بن فليس "كل ما نتمناه لأشقائنا في سوريا هو تغليب الحوار على التصادم بغية الوصول إلى حل سريع للمأساة التي ألمت بهم وإلى تسوية نهائية لأسبابها ورواسبها"، مضيفا "مكان سوريا في محيطها العربي محفوظ ومصون لأنه مكانها الطبيعي ولأنها كانت وستكون عضوا فاعلا ومؤثرا فيه بمجرد تضميد جروحها واستعادة مقوماتها ومقدراتها".

أخبار ذات صلة

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

واشنطن تطلق عملية كبيرة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم لدولة

واشنطن تطلق عملية كبيرة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم لدولة

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول &#34;واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

منوعات

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: &#34;احتشمي&#34;

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: "احتشمي"

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

محمد هنيدي يعلن تعافيه من &#34;جراحة الـ5 ساعات&#34;

محمد هنيدي يعلن تعافيه من "جراحة الـ5 ساعات"

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

عربي

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ&#34;صفر مشاكل&#34; مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات