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الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية الأردنية الإفراج عن المواطنين الأردنيين، ثامر عمر قطيشات وحمدي أحمد ملحم، اللذين كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن منذ الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان نشر على حساب الوزارة في (تويتر)، اليوم الأحد، أن المواطنين المفرج عنهما غادرا صنعاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد الفايز أن هذين الشخصين كانا قد وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء "في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية" في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية بذلت جهودا حثيثة من أجل إطلاق سراح الشخصين المذكورين، وتأمين عودتهما إلى أرض الوطن.

وعبر الفايز عن تقديره "للتعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين".

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