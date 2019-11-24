الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة العراقي الجديد جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد القتلى بين المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ 111 شخصا منذ بداية الشهر الماضي، وحتى الآن.



وقال علاوي أثناء استضافته في لجنة حقوق الإنسان النيابية وسؤاله عن أعداد ضحايا التظاهرات: "إن عدد الشهداء (111) شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية" منذ بداية شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأجاب علاوي عند سؤاله عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير قائلا: "شكلنا لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا".



وأوضح أن الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين.



هذا وتشير إحصائيات منظمات حقوق الإنسان في العراق منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، إلى سقوط 339 قتيلا و16 ألف جريح.