مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

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رام الله - دنيا الوطن

عُثر على 23 جثة الأحد، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما ذكر الدفاع المدني.



وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي، في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة "بيزي بي" تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.



ونقلت (رويترز) عن مسؤول من شركة "بيزي بي"، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الطائرة دورنير 228-200 التي تضم 19 مقعدا، كان على متنها 16 راكبا واثنين من أفراد الطاقم.



وحوادث الطيران كثيرة نسبيا في الكونغو بسبب تدني معايير السلامة وضعف الصيانة، علما أن جميع شركات الطيران في البلاد، ومنها "بيزي بي" ممنوعة من العمل في أوروبا.



وفي تشرين الاول/أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة شحن أقلعت من المطار نفسه بعد ساعة من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب.