القضاء البريطاني يتهم إيرلنديا في قضية (شاحنة الجثث)



وذكرت هيئة الادعاء الملكية، أنها سمحت بتوجيه اتهامات التآمر بترتيب أو تسهيل سفر أفراد بغرض الاستغلال والتآمر لتسهيل مخالفة قانون الهجرة البريطاني، وفق مل نقلت (رويترز).



وعثر على الجثث، في 23 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، ومن بينها 8 جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس، في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التايمز.



ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا، عن طريق الخطأ، والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.



رام الله - دنيا الوطنوجهت الشرطة البريطانية، اتهامات بتهريب البشر لرجل من إيرلندا الشمالية، في إطار تحقيق حول مقتل 39 فيتناميا داخل حاوية شاحنة قرب العاصمة لندن، الشهر الماضي.وقالت الشرطة، في بيان، إنها اعتقلت كريستوفر كنيدي، 23 عاما، الجمعة، وأكدت أنه سيمثل أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية في إنجلترا، يوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).