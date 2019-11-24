شؤون الأسرى: وحدتان اسرائيليان تقتحمان سجن (نفحة) وتعتديان على الأسرى بالضرب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدتا القمع الاسرائيلية، (المتسادا) و(الدرور)، اقتحمتا مساء اليوم الأحد، غرفتين للأسرى الفلسطينيين في سجن (نفحة) واعتدت عليهم بالضرب.



وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أن إدارة سجن نفحة، أعلنت عن إغلاق الأقصى لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).