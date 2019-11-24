دولي

نتنياهو: لن أكرر خطأ أولمرت عندما قرر الاستقالة

نتنياهو: لن أكرر خطأ أولمرت عندما قرر الاستقالة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسابق إيهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عن مسؤولين في حزب (الليكود). 

وقال نتنياهو وفق ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين في الحزب: إنه أكد  في محادثات مغلقة إن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت ارتكب خطأً عندما قرر الاستقالة.

وأضاف: "أنا لن أكرر خطأه ولن أستقيل".

ومن المتوقع أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، إنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من المناصب الوزارية الأربعة التي يتولاها ومن بينها الصحة. 

أما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي، فإن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويدرس حزب (يهدوت هاتورا) تعيين رئيسه، يعكوف ليتسمان، في منصب وزير الصحة بدلاً من نائب وزير الصحة كما هو الحال اليوم، اذا قرر المستشار القانوني ذلك بالفعل.

هذا وتشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة (ريشِت)، إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه، بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديمه إلى العدالة بتهم الفساد. 

وبلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط.

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