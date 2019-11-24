شؤون فلسطينية

بلدية بيت لحم: جزء من مِذْوَد المسيح سيعود من روما للمدينة غداً

بلدية بيت لحم: جزء من مِذْوَد المسيح سيعود من روما للمدينة غداً
جزء من مذود المسيح
خاص دنيا الوطن
أكد انطوان سليمان رئيس بلدية بيت لحم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تواصل مع بابا الفاتيكان، من أجل استرجاع المِذْوَد الخاص بالمسيح بشكل كامل إلى مدينة بيت لحم.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "كانت نظرة الفاتيكان في البداية، أن يتم استرجاع المذود بشكل مؤقت الى بيت لحم، ولكن تراجعوا عن ذلك، ووافقوا على استرجاع جزء منه، حيث سيتم ارسال وفد من بيت لحم الى روما غداً الاثنين، لاستلام جزء من الذود".

وأضاف: "الجزء الذي سيعود الى بيت لحم سيبقى بشكل دائما، وسيكون في كنيسة المهد، حيث أن تسليمة الى حراسة الأراضي المقدسة".

أخبار ذات صلة

الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات منسوبة له حول الانتخابات

الطيب عبد الرحيم ينفي تصريحات منسوبة له حول الانتخابات

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

القواسمي: حنا ناصر سيتوجه غداً لقطاع غزة للقاء قيادة حماس

القواسمي: حنا ناصر سيتوجه غداً لقطاع غزة للقاء قيادة حماس

شؤون الأسرى: وحدتان اسرائيليان تقتحمان سجن (نفحة) وتعتديان على الأسرى بالضرب

شؤون الأسرى: وحدتان اسرائيليان تقتحمان سجن (نفحة) وتعتديان على الأسرى بالضرب

خوري: العمل جارٍ لبناء مدينة سياحية لتعزيز صمود بيت لحم وتطويرها

خوري: العمل جارٍ لبناء مدينة سياحية لتعزيز صمود بيت لحم وتطويرها

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول &#34;واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قلنديا شمال القدس

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول &#34;واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

منوعات

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: &#34;احتشمي&#34;

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: "احتشمي"

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

محمد هنيدي يعلن تعافيه من &#34;جراحة الـ5 ساعات&#34;

محمد هنيدي يعلن تعافيه من "جراحة الـ5 ساعات"

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

عربي

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ&#34;صفر مشاكل&#34; مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

الصحة العراقية: مقتل 111 من المحتجين والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات