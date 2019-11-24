بلدية بيت لحم: جزء من مِذْوَد المسيح سيعود من روما للمدينة غداً

جزء من مذود المسيح

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خاص دنيا الوطن

أكد انطوان سليمان رئيس بلدية بيت لحم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تواصل مع بابا الفاتيكان، من أجل استرجاع المِذْوَد الخاص بالمسيح بشكل كامل إلى مدينة بيت لحم.



وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "كانت نظرة الفاتيكان في البداية، أن يتم استرجاع المذود بشكل مؤقت الى بيت لحم، ولكن تراجعوا عن ذلك، ووافقوا على استرجاع جزء منه، حيث سيتم ارسال وفد من بيت لحم الى روما غداً الاثنين، لاستلام جزء من الذود".



وأضاف: "الجزء الذي سيعود الى بيت لحم سيبقى بشكل دائما، وسيكون في كنيسة المهد، حيث أن تسليمة الى حراسة الأراضي المقدسة".