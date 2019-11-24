شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

نظمت مدينة روابي للمشركة في ماراثون دراجات هوائية، "ماراثون البسكلتيات"، أول أمس الجمعة، في مدينة روابي بالتنسيق مع مؤسسة " Sports for Life"، وذلك سعياً لتكريس الرياضة كثقافة دائمة ونمط حياة مستمر.وقال يزن عبد الهادي من قسم العلاقات العامة والإعلام في مدينة روابي، لـ "دنيا الوطن": إن فعالية اليوم هي فعالية رياضية وهي ماراثون دراجات هوائية، لمختلف الفئات العمرية، وكما أن هذه الفاعلية تندرج تحت مظلة فعاليات شهر الرياضة، والفعاليات الرياضية التي تنظمها مدينة روابي، وفي المركز التجاري الكيوسنتر بالتحديد، بهدف تكريس الرياضة كثقافة دائمة ومستمرة.وأضاف أن مسافات الماراثون تختلف لكي تتناسب مع كل الفئات العمرية فعلى سبيل المثال هناك مسار مخصص للاطفال من عمر 12 سنة فما فوق بطول مسار 1.5 كم، كما تتماشى الفعالية الرياضية مع مبدأ الأمان والسلامة العامة وتم العمل بكل جهد لتحقيق مارثوان أمن للمشاركين لما للكلمة من معنى.ومن جهته، أضاف سامح المصري، المدير التنفيذي لجمعية سبورت فور لايف "Sports for Life" لـ "دنيا الوطن"، أن الجمعية هي جمعية رياضية هدفها الاجتماعي هو نشر ثقافة الرياضة وبنفس الوقت استخدام الرياضة كأداة لتطوير المجتمع على سبيل المثال مثل ماراثون الدراجات الهوئية الي تم تنظيمه اليوم في مدينة روابي.ومن جهتها عبرت الطفلة المشاركة في الماراثون كنزي المصري عن سعادتها في المشاركة على رغم من التعب الجسدي الذي رافق الماراثون إلا أن التجربة متعة وستحق.