(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت الجامعة العربية المفتوحة – فرع فلسطين ندوة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين في فلسطين" باستضافة كلا من الأستاذ أنور الشنطي رئيس اتحاد شركات التأمين والأستاذة نسرين الحنبلي أمين عام الأتحاد بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وطلاب كلية دراسات الأعمال.



وفي بداية الندوة رحب خالد عليوي مدير الجامعة العربية المفتوحة بالضيفين الكريمين وأثنى على عطائهما في خدمة قطاع التأمين في فلسطين. كما استُهلت الندوة بملخص قدمه د. نزار دويكات حول تخصص التأمين وإدارة المخاطر الذي يطرح للمرة الأولى على مستوى الجامعات الفلسطينية.



وبدوره شكر الشنطي إدارة الجامعة العربية المفتوحة – فرع فلسطين على استضافتهم لإلقاء هذه الندوه والتي تهدف إلى دعم وتطوير صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم العمل التأميني واﻹسهام فى توفير الخبرات والكوادر الفنية للسوق.



واستعرض الشنطي خلال الندوة نبذة حول سوق التامين الفلسطيني من حيث كافة فروعه وأنواعه موضحا الفروق بين التأمين التجاري والتكافلي، إلى جانب بعض اﻹحصائيات حول محافظ الشركات واﻷقساط المكتتبة، فضلا عن إشارته إلى بعض المعيقات والتحديات لهذا القطاع.



وأوضح الشنطي أن مجالات العمل لخريجى برنامج إدارة التأمين والمخاطر تتنوع فى كافة اﻹدارات الفنية بالتأمين مثل اﻹدارة الاكتوارية وإدارة الاكتتاب وادارة المخاطر، إدارة المبيعات والتسويق، فضلا عن فرص العمل اﻷخرى المتوفرة بالبنوك والاستثمار وغيرها.



من جانبها استعرضت نسرين الحنبلي بشكل مختصر آلية عمل الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين العاملة في هذا القطاع ، ودوره في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية لهذا القطاع.



وفي الختام، شكر خالد عليوي مدير الجامعة الضيفين على ما قدموه من معلومات ثرية حول واقع وتحديات قطاع التأمين في فلسطين.