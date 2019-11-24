شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا للاحتلال اليوم الأحد الالتماس المقدم باسم الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عاماً)، اُعتقل في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اُعتقل عدة مرات حيث وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمر اعتقال إداري.

وخاض الأسير الهندي في العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً هذا العام.

وإلى جانب الأسير الهندي يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل إضرابه عن الطعام منذ (64) يوماً، وكلاهما يقبعان في معتقل (الرملة – نيتسان).

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