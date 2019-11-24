إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شاباً بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض: إن جنود الاحتلال الاسرائيلي المتمركزين حول مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على اراضي المواطنين جنوب البلدة، اطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت على الشاب عبدالله عيسى حسن ابو ماريا (21 عاما)، وأصابوه بالفخذ اصابة مباشره، وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).