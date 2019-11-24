شاهد: حكمٌ بالمؤبد على أسير فلسطيني بتهمة قتل حاخام في فبراير الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه تم الحكم بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني، عبد الحكيم عاصي.
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه تم الحكم بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني، عبد الحكيم عاصي.
وتتهم إسرائيل عاصي، بقتل الحاخام إيتامار بن جال، في شباط/فبراير الماضي في عملية طعن على مفترق آرئيل بالضفة الغربية.
كما أمرت المحكمة الإسرائيلية عاصي بدفع تعويض يقدر بـ258 ألف شيكل.
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