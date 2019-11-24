شاهد: حكمٌ بالمؤبد على أسير فلسطيني بتهمة قتل حاخام في فبراير الماضي





وتتهم إسرائيل عاصي، بقتل الحاخام إيتامار بن جال، في شباط/فبراير الماضي في عملية طعن على مفترق آرئيل بالضفة الغربية.





كما أمرت المحكمة الإسرائيلية عاصي بدفع تعويض يقدر بـ258 ألف شيكل.













رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه تم الحكم بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني، عبد الحكيم عاصي.