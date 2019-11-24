الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضيين مي أبو شنب والقاضي إسلام الحسيني واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهمة (غ،س) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالسجن المؤبد.



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا الأستاذ محمد مسعد.