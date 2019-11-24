"الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لقرض الزواج غداً الاثنين





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج، اعتباراً من غد الاثنين ، وسيكون التسجيل متاحاً للفئة العمرية (28-35) عاماً فقط.وأوضح الأستاذ عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب أن مجلس إدارة الصندوق عقد عدة اجتماعات بحضور وتوجيهات أ.أحمد محيسن رئيس مجلس إدارة الصندوق، وقرر أن تكون الفئة المستفيدة من القروض خلال الدورة الحالية دورة (نوفمبر/2019) هم الفئة العمرية (28 -35) عاماً كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب، وفق وكالة (الرأي) الحكومية.وأشار مدير عام الصندوق أن التسجيل سيفتتح اعتباراً من يوم الاثنين 25/11/2019 وحتى مساء السبت 30/11/2019، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب وعبر نظام التسجيل الحكومي الموحد، وأضاف أن جميع المسجلين سيدخلون القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض كما حصل في الدورات السابقة.يذكر أن قرض الزواج الذي يقدمه صندوق دعم الشباب هو قرض حسن تبلغ قيمته (2000) دولار، ويشترط في المتقدم للقرض أن يحضر عقد الزواج، وكفيلين من البنوك المعتمدة لدى الصندوق.