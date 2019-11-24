شؤون فلسطينية

حماس تدين الحكم الإسرائيلي بحق الشيخ رائد صلاح

حماس تدين الحكم الإسرائيلي بحق الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح
رام الله - دنيا الوطن
حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشيخ رائد صلاح الذي "يقف على رأس المدافعين والمرابطين عن المسجد الأقصى المبارك، ولم تزده الملاحقات الإسرائيلية والسجن إلا عزيمة واصرارا".

وأدانت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكم الصادر عن "المحكمة الصهيونية" اليوم بحق الشيخ رائد صلاح، وتعتبره حكما سياسيا جائرا، وحلقة جديدة في المخطط "الصهيوني" للهجوم على المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه من المرابطين والمرابطات.

وتابعت: أن مساعي الاحتلال لسجن ونفي المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى لن تنجح في حصاره، وتنفيذ مخططات تهويده، وإن شعبنا سيبقى مدافعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعن كل المقدسات بروحه ودمه.

وأكدت حركة حماس أن هذا "الحكم الصهيوني" المخطط له يتطلب وقفة جادة من المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعو لتحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني المرابط فيه.

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