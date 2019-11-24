القوى الوطنية تدعو أبناء شعبنا للمشاركة في المسيرة المناهضة للسياسة الأمريكية الثلاثاء





وقالت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ذلك رفضاً للسياسة الأمريكية العدوانية ضد شعبنا وتصعيد الإحتلال لجرائمه وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بحماية جيش الإحتلال للعبث في أراضينا المحتلة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الهادفة لشرعنة الإستيطان الإستعماري غير الشرعي وغير القانوني وتصعيد جرائم الإحتلال والمحاولات الجارية لضم ومصادرة المزيد من الأراضي بما فيها الأغوار للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية، وفي ظل سياسة كسب الوقت لتثبيت الوقائع الإحتلالية وخاصة إستباحة مدينة الخليل بآلاف المستوطنين الإستعماريين ومسجدها الإبراهيمي كما يجري في مدينة القدس وأحيائها في المدينة القديمة والعيسوية وسلوان وجبل المكبر ومواصلة إقتحام المسجد الأقصى المبارك.



وأكدت القوى، أن صمود شعبنا والتمسك بمقاومتنا ضد الاحتلال ورفض هذه السياسات العدوانية الإجرامية والتمسك بحقوق شعبنا المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، حتماً ستحطم كل المؤامرات.



رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية والإسلامية أبناء شعبنا جميعاً إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019 الساعة الحادية عشر والنصف في مراكز المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.