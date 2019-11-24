شؤون فلسطينية

عريقات: على مؤسسات حماية حقوق الإنسان ألا تخضع لابتزازات سياسية

عريقات: على مؤسسات حماية حقوق الإنسان ألا تخضع لابتزازات سياسية
رام الله - دنيا الوطن
شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الانسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه أن لا يخضع لأية ابتزازت سياسية من هذه الدولة أو تلك مشيرا إلى أن فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.

وأكد عريقات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن على المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مبرر في المجلس القضائي بالمحكمة عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

وأضاف عريقات: أنه أرسل أول أمس رسالة خطية لرئيسة مجلس حقوق الانسان طالبها فيها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات وعدم الالتفات للضغوط الأمريكية التي تمارس على المجلس بهذا الشأن .

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن القيادة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الخطوات ردا على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية من ضمنها أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وستتحرك في الجمعية العامة إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غدا إلى جانب إرسال رسائل لكل دول العالم بطلب من السيد الرئيس من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأمريكي.

ونوه عريقات إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس بقطع العلاقات كافة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها.

وتعقيبا على هجمة الاحتلال ومستوطنيه على شعبنا واستهداف كل ما هو فلسطيني، قال عريقات إنها محاولات يائسة وفاشلة مشددا على أن كل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق شعبنا بما فيها إغلاق المؤسسات في القدس وحظر عمل تلفزيون فلسطين، لن تخلق أي حق ولن تُنشأ أي التزام .

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