مباحث الوسطى تكشف قضية سرقة مصاغ بقيمة 6 آلاف دينار

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت المباحث العامة في المحافظة الوسطى قسم "دير البلح" النقاب عن قضية سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 6 آلاف دينار من منزل المواطن "ع -م".



وأكد النقيب حسن مطر مسؤول مباحث قسم دير البلح أن المواطن المذكور تقدم بشكوى تفيد بقيام مجهول بسرقة مصاغ ذهبي من منزله.



وقال النقيب مطر أنه تم الخروج بدورية وعمل كشف معاينة لمكان السرقة وتعميم مواصفات وصور الذهب المسروق والتواصل مع مباحث التموين في المحافظة الوسطى وبعد التفتيش في كشوفات بيع الذهب تبين أن المواطنة "س-م" قامت ببيع الذهب على فترات.



وأشار إلى أنه تم استدعاء المذكورة بوجود الشرطة النسائية وخلال التحقيق الأولى معها اعترفت بعملية السرقة وتم استكمال باقي الإجراءات حسب الأصول.



وأوضح أن المباحث العامة في المحافظة الوسطى حولت المشتبه بها والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.