الكشف عن جهود لبناء مدينة سياحية لتعزيز صمود بيت لحم وتطويرها

وأضاف: أن اقتراح تمديد عمل الكنيسة التمديد جاء من المحافظ كامل حميد مشددا على اهمية استمرار العمل الشرطي في محيط الساحة خلال ساعات التمديد لفتح ابواب الكنيسة وهو ما يتم بشكل ممتاز باشراف المحافظ وقيادة الشرطة ببيت لحم مثمنا جهودهم وعملهم في هذا الاطار.



كما كشف خوري النقاب عن مناقشة اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس مع بطركية الروم مشاريع حيوية في منطقة العبيدية من اجل تطوير قطاع السياحة سيما ان المنطقة فيها مواقع دينية وتاريخية مهمة مثل دير مار سابا ودير ابن عبيد حيث تامل اللجنة لخلق اجواء تخدم المجتمع من خلال هذه المشاريع التي ستعمل على تثبيت وتعزيز صمود ابناء شعبنا مشددا على ضرورة العمل بمنظور وطني لخدمةالقضية الوطنية الفلسطينية.



وحول الاستعدادات لاحتفالات الاعياد الميلادية المجيدة قال خوري ان اللجنة الرئاسية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة وعلى راسها المحافظة والبلديات على انجاح الاعياد الميلادية المجيدة بشكل يساهم في نقل الرسالة الدينية والوطنية الفلسطينية الى العالم اجمع موضحا ان اللجنة تعمل ايضا على خلق اجواء فرح وبهجة بمناسبة الاعياد وعلى راسها السعي لانجاح قافلة الميلاد بتكلفة تبلغ ١٢٠ الف دولار بدعم من متبرعين واولهم الرئيس محمود عباس بمناسبة العيد المجيد حيث ستجوب القافلة اربع محافظات هي بيت لحم رام الله واريحا وفي بلدة الزبابدة بمحافظة جنين حيث سيكون الانطلاق من بيت لحم.



وأشار إلى أن فعاليات اضاءة شجرة عيد الميلاد على سور القدس حيث تم ذلك يوم امس بحضور رؤوساء الكنائس ورجال الدين وممثلي المجتمع الفلسطيني موضحا ان هذه الاضاءة لها معاني كثيرة في ظل اجراءات اسرائيلية لتهويد المدينة مشددا على ان الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية هي قضية وطنية لان عيد الميلاد عيد وطني يجب ان نظهره بابهى الصور التي تليق بالشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.



بدوره قال محافظ بيت لحم إن اهالي بيت لحم كافة يوجهون شكرهم للدكتور رمزي خوري على ما بذله ويبذله من جهود للنهوض بواقع بيت لحم مشيرا الى ان القرار الذي تم التوصل اليه بجهود اللجنة الرئاسية بالاتفاق مع رؤوساء الكنائس بتمديد فتح ابواب الكنيسة سيساهم من بتعزيز الحركة التجارية و يساهم بفتح المحال التجارية والتخفيف من الازمات بالمدينة.



و شكر خوري على انجازه التاريخي الغيرمسبوق والذي يشكل بارقة امل وساهم حل مشاكل الانتظار على مداخل الكنيسة و خفف من الاكتظاظ فيها هذا الى جانب التخفيف من الازمات المرورية بفعل تمديد ساعات العمل وعدم تجميع الحجاج بساعات محددة



وثمن المحافظ عمل وجهود اللجنة الرئاسية في العمل على ايجاد حلول للكثير من اشكاليات الاراضي الى جانب سعيها للتطوير وخصوصا فيما يتعلق بما تحدث به الدكتور خوري حول بناء مدينة سياحية في منطقة بيت ساحور بالتعاون مع البطركية الارثوذكسية حيث سيعتب رهذا المشروع الضخم اداة مهمة لتعزيز صمود شعبنا في المحافظة على اكثر من صعيد.



وتحدث حميد عن الجهود المبذولة لانجاح الاعياد الميلادية المجيدة حيث يجري العمل على وضع خطط امنية ومرورية الى جانب الترتيبات لاستقبال الاعياد بما يليق بالقمية الدينية والسياحية والوطنية لبيت لحم التي تتجه اليها انظار العالم اجمع بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول العدل والمحبة والكرامة الانسانية.



و اشار حميد الى وجود خطط للاحتفال بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة من خلال برامج وانشطة مختلفة ومتنوعة بالمناسبة العزيزة على قلوب كل الفلسطينين بحيث تشمل العفاليات انشطة واحتفالات للاطفال وكبار السن لتثبيت وتطبيق معاني عيد الميلاد التي جاء بها السيد المسيح واهمها المحبة والتاخي واحترام الانسان لاخيه الانسان مشيرا الى ان بيت لحم ستكون كما كانت جاهزة للاحتفال بالاعياد كما انها نموذج عالمي للتاخي الاسلامي المسيحي كانت وما زالت وستبقى .







رام الله - دنيا الوطنبحث محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد مع رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري، خلال اجتماع لهما في مقر محافظة بيت لحم اليوم الاحد عددا من القضايا التي تخص بيت لحم خصوصا في ظل الاستعدادات للاحتفال بالاعياد الميلادية المجيدة.وقال الدكتور رمزي خوري: إن العمل جاري لاعداد مخططات من اجل بناء مدينة سياحية على اراضي البطركية في بيت ساحور من اجل تعزيز اقتصاد بيت لحم كمحافظة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مشددا على ان اللجنة الرئاسية ومن خلال البحث بانشاء هذه المدينة السياحية تسعى لايجاد دورة اقتصادية كاملة في بيت لحم من خلال زيادة نسبة المبيت التي زادت بالفعل نتيجة قرار التمديد لعمل الكنيسة.وأوضح أن المدينة او القرية السياحية الجاري العمل للتخطيط لها والتباحث بشانها مع البطركية ستتضمن مرافق و خدمات سياحية من مطاعم ومراكز تجارية ومقاهي تخدم اهالي بيت لحم والحجاج والسياح الذين يزورونها بحيث من المامول ان تكون هذه المدينة تليق بمستوى القيمة الدينية والتاريخية والسياحية لبيت لحم وفلسطين.وأشار خوري الى ان اللجنة الرئاسية تسعى لتحقيق مجموعة من الاهداف حال البدء بتنفيذ هذه المدينة اهمها انها ستساهم بالتخفيف من البطالة حيث سيتم خلق فرص عمل من خلال المشاريع في البناء كما انها و عند تشغيلها ستفتح افاق وفرص عمل جديدة للشباب هذا الى جانب انها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني وتنمي عمل رجال الاعمال العاملين في قطاع السياحة.