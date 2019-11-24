شؤون فلسطينية

بعثة البنك الدولي تطلع على سير عمل مشروع تعزيز الحماية بوزارة التنمية

بعثة البنك الدولي تطلع على سير عمل مشروع تعزيز الحماية بوزارة التنمية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار والوفد المرافق له على آليات عمل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والممول من البنك الدولي، وبحث الوفد مع طاقم العمل في الوزارة توجه الوزارة الجديد القائم على التحول من الاغاثة إلى التنمية، وتمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً.

من جهته ثمن د. أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية دور البنك الدولي في دعم الوزارة وخاصة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي سيكون له أثر كبير في النهوض بواقع الأسر الفقيرة، وأكد على ضرورة ايلاء المشروع أهمية خاصة كونه ينسجم مع استراتيجية الوزارة (2017- 2022)، وسيشكل الأداة الرئيسية لعملية التحول للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني.

وأوضح أنه شكل لجنة تحت إشرافه برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة سير عمل المشروع، وتحقيق هدفه الأساسي الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين ومساعدتهم على الاستقلالية والنمو، والمساهمة في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

والتقت بعثة البنك الدولي التي تضم خبراء اقتصاديين واجتماعيين من واشنطن، بوكيل الوزارة داوود الديك، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري، وطاقم المشروع، ومدير وحدة المشاريع في الوزارة منال توفيق. واطلعت على العرض التقديمي من قبل طاقم المشروع المتعلقة بإنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه وسبل استمراريته. كما قدم الطاقم شرحاً مفصلاً عن منهجية إدارة الحالة والسجل الوطني.

ومن الجدير ذكره أن إدارة الحالة هي منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من خلال التعامل مع الأسرة كوحدة واحدة للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الاجتماعية، في إطار منظومة الفقر متعدّد الأبعاد وأن طواقم العمل في مديريات التنمية تخضع لتدريبات حول منهجية إدارة الحالة، للبدء بالعمل فيها لخدمة مصالح العائلات الفقيرة ومعالجة مشاكلها من كافة النواحي؛ الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وتمكينها.

وتعكف وزارة التنمية الاجتماعية على بناء مقاربات جديدة لمكافحة الفقر، قوامها التمكين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن معالجة الفقر والحرمان والاقصاء الاجتماعي.


أخبار ذات صلة

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول &#34;واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

شاهد: الرئيس يقلّد الأمير علي بن الحسين النجمة الكبرى من وسام القدس

شاهد: الرئيس يقلّد الأمير علي بن الحسين النجمة الكبرى من وسام القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

الاحتلال يحدد موعداً للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج المبكر عن أبو دياك

شاهد: حكمٌ بالمؤبد على أسير فلسطيني بتهمة قتل حاخام في فبراير الماضي

شاهد: حكمٌ بالمؤبد على أسير فلسطيني بتهمة قتل حاخام في فبراير الماضي

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

شاهد: سعياً لتكريس الرياضة كثقافة.. روابي تنظم ماراثون دراجات هوائية

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول &#34;واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

(ترست) تعقد ندوة بالجامعة العربية المفتوحة حول "واقع وتحديات قطاع التأمين بفلسطين

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في بيت أمر

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

أبو زيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير عام المعهد العربي للتخطيط

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

الحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد في أريحا

&#34;الشباب والرياضة&#34; تفتح باب التسجيل لقرض الزواج غداً الاثنين

"الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لقرض الزواج غداً الاثنين

حماس تدين الحكم الإسرائيلي بحق الشيخ رائد صلاح

حماس تدين الحكم الإسرائيلي بحق الشيخ رائد صلاح

منوعات

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: &#34;احتشمي&#34;

مي العيدان تهاجم إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: "احتشمي"

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

محمد هنيدي يعلن تعافيه من &#34;جراحة الـ5 ساعات&#34;

محمد هنيدي يعلن تعافيه من "جراحة الـ5 ساعات"

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

عربي

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا