بلدية خانيونس: استمرار حملة منع استخدام مكبرات الصوت بالمدينة



وتتابع فرق التفتيش الميداني الأعمال الموكلة إليها لتنفيذ الحملة على الجميع ومنع استخدام مكبرات الصوت، حيث قامت البلدية بمصادرة العشرات من أجهزة مكبرات الصوت من الباعة المتجولين، واتخذت الإجراءات المطلوبة لمنع استخدامهم مرة أخرى وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.





رام الله - دنيا الوطنتستمر بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع شرطة البلديات في تنفيذ حملتها الرامية إلى منع استخدام مكبرات الصوت من قبل أصحاب المحلات والباعة والمتجولين وسائقي التكاتك وعربات الكارو، حيث تم إطلاق الحملة مؤخراً ولاقت تجاوباً واسعاً من كافة مكونات النسيج المجتمعي.