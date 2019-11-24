شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث أوضاع سوق البسطات بحي الشجاعية

بلدية غزة تبحث أوضاع سوق البسطات بحي الشجاعية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب رئيس بلدية غزة المهندس أحمد أبو راس، مع لجنة سوق بسطات حي الشجاعية شرق المدينة، أوضاع السوق واحتياجاته التطويرية، وآفاق التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم المواطنين وأصحاب البسطات.

وأكد أبو راس خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بالمقر الرئيس وسط مدينة غزة، بحضور مدير شرطة البلدية العقيد جهاد حمادة، على اهتمام المجلس البلدي بترتيب وتنظيم أسواق المدينة، وإزالة كافة التعديات، ودراسة إمكانية تطويرها وتحسينها.

وأوضح أن سوق الشجاعية أحد أبرز الأسواق في مدينة غزة، ويخدم شريحة واسعة من سكان المدينة والمدن المجاورة، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون أصحاب البسطات والمحال التجارية مع فرق وطواقم البلدية في إزالة التعديات وترتيب السوق.

وأثنى نائب رئيس البلدية على دور وأداء عناصر شرطة البلدية بقيادة العقيد جهاد حمادة، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع فرق البلدية، لضمان ترتيب وتنظيم الأسواق وتحقيق المصلحة العامة، بما يخدم سكان المدينة ويسهل حركة المتسوقين داخل الأسواق.
بدورها، طالبت لجنة سوق بسطات.

حي الشجاعية بلدية غزة بمواصلة حملة تنظيم السوق وإزالة التعديات على الأرصفة والطرقات، مؤكدةً على جاهزيتها الكاملة للتعاون مع البلدية، شاكرةً إياها على حملة التسهيلات المالية التي راعت الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اللقاءات الدورية التي تعقدها بلدية غزة، مع كافة شرائح ومكونات المجتمع الغزي، بهدف تعزيز أواصر التعاون والمشاركة المجتمعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وكانت البلدية قد شرعت بالتعاون مع شرطة البلديات بتنظيم وترتيب أسواق مدينة غزة، (الشجاعية والزاوية وفراس والشيخ رضوان، إضافة إلى شارع عمر المختار ومحيط عيادة الوكالة في حي النصر المعروفة بسويدي النصر)، وهو ما لاقى استحسان شريحة واسعة من المواطنين.

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