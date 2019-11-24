غنيم: على الفصائل الفلسطينية حشد عناصرها للمشاركة في يوم الغضب

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رام الله - دنيا الوطن

تنطلق مسيرة جماهيرية في مدينة الخليل يوم الثلاثاء المقبل بدعوة من حركة فتح رفضا للقرارات الأمريكية ولانتهاكات الاحتلال في الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة.



بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم على ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني في انتفاضة واعية ومنظمة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الذي سمي بيوم الغضب.



وشدد غنيم على وجوب ان تحشد الفصائل كافة عناصرها للمشاركة في يوم الغضب.



وقال مسؤول البلدة القديمة في اقليم الخليل مهند الجعبري

في حديث اذاعي اليوم الاحد: إن المسيرة ستتوجه الى قلب البلدة القديمة بمشاركة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية

وحركة الشبيبة، لإرسال رسالة للاحتلال بأن البلدة القديمة والحرم الابراهيمي فلسطيني إسلامي لا يمكن المساس به.



وأشار الجعبري الى ان صلاة فجر يوم الجمعة ستقام في الحرم الإبراهيمي ردا على جرائم وانتهاكات المستوطنين بحق الحرم والبلدة القديمة.