دولي

غانتس يدعو (الليكود) للانضمام إلى حكومة برئاسته والأخير يرد

غانتس يدعو (الليكود) للانضمام إلى حكومة برئاسته والأخير يرد
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، حزب (الليكود) إلى الانضمام لحكومة برئاسته، وفق ما أوردته قناة (كان) الاسرائيلية. 

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، اقترح غانتس، أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة لمدة عامين، وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو اذا تمت تبرئته. 

ووفقاً للقناة، توجه غانتس مباشرة إلى زعماء (الليكود)، قائلاً: "إنه حان الوقت لوضع المخاوف جانباً والانتقال بالمجتمع الإسرائيلي إلى فترة جديدة من الشفاء والتعافي". 

ورداً على دعوة غانتس، أصدر حزب (الليكود) بياناً استخف فيه بهذا الاقتراح وعرض على (أزرق أبيض) استبدال غانتس لأنه فشل في مهمة تشكيل الحكومة. 

من جهته، دعا اتحاد "العمل-غيشر" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجدداً إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب القرار باتهامه بالرشوة وإساءة الائتمان.

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