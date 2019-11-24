وزير الزراعة: إسرائيل تحتجز ثلاثة آلاف رأس عجل في موانئها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الزراعة رياض العطاري، أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع القادم خطة التنمية الزراعية والعنقود الزراعي في طوباس ما يؤكد على أن الحكومة تعمل وفق منهجية سياسية تنموية تستهدف بشكل أساسي كل المناطق المسماة (ج).



وقال العطاري، في تصريحات إذاعية: إن إطلاق العنقود الزراعي في طوباس سيكون بمثابة الرد الأول على تصريحات

المسؤولين الإسرائيليين وقرار نتنياهو بضم الأغوار كونها منطقة حيوية من الناحية الزراعية ولأنها سلة فلسطين الغذائية.



وأشار العطاري إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول ضم الأغوار وقرار نتنياهو بالخصوص، يستهدف قطع أي محاولات من الشعب الفلسطيني، لإقامة دولته وتحقيق أي انفكاك واستقلال اقتصادي من أجل إبقاء الكيانية الفلسطينية تابعة بكل شيء للاحتلال وعلى رأسها الاقتصاد.



وحول أزمة استيراد العجول من الجانب الإسرائيلي، أوضح العطاري أنه لم يتم التوصل لاتفاق رسمي بهذا الشأن حتى اللحظة، مبينا أن هناك رسائل عديدة من اسرائيل من أجل ايجاد حل للأزمة التي تقوم الحكومة بدراستها وفي حال تم التوصل لاتفاق فإن وزارة الزراعة ستعلن عن ذلك.



وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تحتجز ما يزيد عن ثلاثة ألاف

رأس عجل في موانئها وعممت على كل الدول الأوروبية التي تتم من خلالها عملية الاستيراد أن بعدم تحميل مواشي للمستثمرين الفلسطينيين على السفن المتوجهة للموانئ الإسرائيلية.