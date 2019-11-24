العالول: وضعنا مخطط حراك ميداني لتصعيد التصدي للاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا نضاليا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على انه لا يمكن على الاطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.



وأضاف العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد، أن الادارة الامريكية برئاسة ترمب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتي وصلت حد القتل.



وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان القيادة في سياق الذهاب إلى انهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.



وشدد العالول على ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية القضية الوطنية ومستقبل أطفالنا ولذلك لابد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الاسرائيلي.



وأشار العالول إلى أنه تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.