شؤون فلسطينية

الأوقاف تشرع بتنفيذ مشروع تغيير الأسطح المهترئة لـ 60 منزلًا

الأوقاف تشرع بتنفيذ مشروع تغيير الأسطح المهترئة لـ 60 منزلًا
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بتنفيذ مشروع تغيير الأسطح والأسقف المهترئة لعدد 60 منزلًا، من جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من أهل الخير.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية المختلفة التي تنفذها الإدارة العامة للزكاة التابعة للوزارة للتخفيف من معاناة العديد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

معبرًا عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة أهل الخير الذين يساهمون في رسم البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا.

مشيدًا في الوقت ذات بجهود الإدارة العامة للزكاة ولجانها المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدات لأبناء شعبهم في ظل الظروف الصعبة والحصار الظالم.

بدوره أوضح مدير عام الزكاة أسامة سليم أن الوزارة عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها، شرعت اليوم بتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف 60 منزلًا من مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال: "هذا المشروع يهدف إلى تغيير الأسطح المهترئة لمنازل الأسر الفقيرة، سيما ونحن على أبواب فصل الشتاء، بهدف حماية هذه الأسر من الأمطار". 

مضيفًا: "تُقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع بحوالي 50 ألف دولار".

وأشار سليم إلى أن إدارته نفذت مثل هذا المشروع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم تغيير أسطح وأسقف الكثير من المنازل وكان له أثر كبير على الأسر التي استفادت منه".





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